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Наслідки російських ударів по Одещині, фото: Одеська ОВА
Росіяни свідомо вдарили по енергетиках на Одещині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216463-rosiyany-svidomo-vdaryly-po-energetykah-na-odeschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
На Одещині внаслідок російського удару загинула людина, ще чотири постраждали.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа у виробничій будівлі. Постраждали три особи. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги;
- згодом росіяни також атакували транспортний засіб енергетиків. Загинула людина, ще одну поранено. Вогонь від автомобіля поширився на відкриту територію. Пожежу ліквідовано.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Один енергетик загинув, інший — зазнав поранення.
Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку, — наголосив Кіпер.