Наслідки російських ударів по Одещині, фото: Одеська ОВА

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На Одещині внаслідок російського удару загинула людина, ще чотири постраждали.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа у виробничій будівлі. Постраждали три особи. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги;

згодом росіяни також атакували транспортний засіб енергетиків. Загинула людина, ще одну поранено. Вогонь від автомобіля поширився на відкриту територію. Пожежу ліквідовано.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Один енергетик загинув, інший — зазнав поранення.