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Наслідки російської атаки у Запоріжжі 18 серпня, фото: Запорізька ОВА
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Запоріжжі — постраждала людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215692-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-bagatopoverhivci-u-zaporijji-postrajdala-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запоріжжя.
Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Постраждав чоловік. Йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.