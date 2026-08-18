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Ракурс
Наслідки російської атаки у Запоріжжі 18 серпня, фото: Запорізька ОВА

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Запоріжжі — постраждала людина (ФОТО)

18 сер 2026, 22:31
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Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запоріжжя.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Постраждав чоловік. Йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі 18 серпня, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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