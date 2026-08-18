Последствия атаки российской в ​​Запорожье 18 августа, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n215692-rossiyskiy-dron-udaril-po-mnogoetajke-v-zaporoje-postradal-chelovek-foto.html

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Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запоріжжя.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.