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Ракурс
Последствия атаки российской в ​​Запорожье 18 августа, фото: Запорожская ОВА

Российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье — пострадал человек (ФОТО)

18 авг 2026, 22:31
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Російські загарбники атакували безпілотником обласний центр Запоріжжя.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Постраждав чоловік. Йому надається необхідна медична допомога, — розповів очільник ОВА.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі 18 серпня, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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