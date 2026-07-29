Истребитель F-16, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n215312-ukraina-poteryala-samolet-f-16-pilot-katapultirovalsya-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Втрачено один із винищувачів F-16.

Інцидент стався сьогодні, 29 липня. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

29 липня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України. На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися, — вказано в повідолменні.

Зазначається, що пілот вже у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.