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Россияне обстреляли одну из электростанции ДТЭК, фото: ДТЭК

Рашисты массированно обстреляли электростанцию ​​ДТЭК

18 авг 2026, 22:14
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Російські загарбники масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Суттєво пошкоджено обладнання, станція припинила генерацію електроенергії. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері повідомила прес-служба компанії.

У ДТЕК зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення ворог атакував теплоелектростанції компанії вже понад 230 разів.

Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства — Олександр Косолапов, — зазначили у ДТЕК.

Источник: Ракурс


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