Рашисты массированно обстреляли электростанцию ​​ДТЭК

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Россияне обстреляли одну из электростанции ДТЭК, фото: ДТЭК
Рашисты массированно обстреляли электростанцию ДТЭКhttps://racurs.ua/n215691-rashisty-massirovanno-obstrelyali-elektrostanciu-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Суттєво пошкоджено обладнання, станція припинила генерацію електроенергії. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері повідомила прес-служба компанії.
У ДТЕК зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення ворог атакував теплоелектростанції компанії вже понад 230 разів.
Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства — Олександр Косолапов, — зазначили у ДТЕК.