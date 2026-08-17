Рашисты атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине — погиб человек

Россияне атаковали шахту ДТЭК, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n215652-rashisty-atakovali-shahtu-dtek-na-dnepropetrovschine-pogib-chelovek.html

Ракурс

ґРосійські безпілотники сьогодні, 17 серпня, масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Загинув працівник, ще одну людину поранено. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким. Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки обстрілу уточнюються.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару по Богданівській громаді Павлоградського району є загиблий та поранений.