Рашисты атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине — погиб человек

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Россияне атаковали шахту ДТЭК, фото: ДТЭК
Рашисты атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине — погиб человекhttps://racurs.ua/n215652-rashisty-atakovali-shahtu-dtek-na-dnepropetrovschine-pogib-chelovek.htmlРакурс
ґРосійські безпілотники сьогодні, 17 серпня, масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.
Загинув працівник, ще одну людину поранено. Про це повідомляє прес-служба компанії.
На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким. Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.
Також внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки обстрілу уточнюються.
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару по Богданівській громаді Павлоградського району є загиблий та поранений.
Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство. Загинув 52-річний чоловік. Чоловік 47 років поранений. Лікарі надають йому необхідну допомогу, — розповів він.