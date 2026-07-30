Наслідки російської ракетної атаки по Львову 30 липня, фото: Андрій Садовий

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 30 липня, близько 4.45 атакували ракетами Львів.

Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Наразі відомо про близько 20 постраждалих. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки, — розповів він.

Також нічний обстріл пошкодив два заклади освіти, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.