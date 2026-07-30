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Наслідки російської ракетної атаки по Львову 30 липня, фото: Андрій Садовий
Рашисти вночі атакували ракетами Львів — близько 20 постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215313-rashysty-vnochi-atakuvaly-raketamy-lviv-blyzko-20-postrajdalyh-foto-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 30 липня, близько 4.45 атакували ракетами Львів.
Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Наразі відомо про близько 20 постраждалих. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий.
Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки, — розповів він.
Також нічний обстріл пошкодив два заклади освіти, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Найбільше руйнувань у будівлі ліцею № 15. Там вибито 140 вікон та 4 дверей, також пошкоджено покрівлю даху, — розповіли у міськраді. — У дитячому садку № 139 вибито 21 вікно та пошкоджено 2 дверей. Попри руйнування, заклад продовжує приймати дітей. У садку працюватимуть чергові групи для вихованців.