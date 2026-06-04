Рашисты атаковали Харьковщину ракетами «С-8000», фото: War&Sanctions

https://racurs.ua/n214229-rf-dvajdy-v-sutki-udarila-po-harkovschine-noveyshimi-raketami-s-8000-policiya.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 3 червня, двічі атакували Харківщину ракетами «С-8000», також відомі як «бандероль».

Про це в ефірі «Суспільного» розповів начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану «бандероль», — зазначив Токар. — Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні.

Згідно з даними платформи War&Sanctions Головного управління розвідки Міноборони України, крилата ракета «С-8000» має довжину близько п’яти метрів з розмахом крил близько 2,2 м. Діаметр корпусу становить 30 см.

Дальність польоту цієї ракети — 500 км, вага бойової частини — близько 50 кг.

Основним носієм цієї ракети є безпілотний літальний апарат «Оріон», а в перспективі її планують запускати й з гелікоптерів Мі-28Н.

Джерело: «Суспільне», War&Sanctions