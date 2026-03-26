Трамп на 10 дней отложил дату начала авиаударов по энергообъектам Ирана

Дональд Трамп, фото: PICRYL

США знову відклали дату початку завдання ударів по енергооб'єктах Ірану — цього разу до 6 квітня.

Про це сьогодні, 26 березня, на своїй сторінці у соцмережі Trtuth Social повідомив президент США Дональд Трамп.

На прохання уряду Ірану цією заявою повідомляю, що я відтерміновую початок знищення енергетичних об'єктів на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, о 20.00 за східним часом, — завив Трамп.

Він наголосив, що переговори з Іраном тривають «попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини» і «просуваються дуже успішно».

Нагадаємо, 22 березня Трамп на своїй сторінці у Truth Social заявив, що США почнуть завдавати ударів по електростанціях Ірану, «починаючи з найбільшої», якщо протягом 48 годин не буде розблоковано Ормузьку протоку.

23 березня він повідомив, що США та Іран провели «дуже гарні і продуктивні переговори» щодо врегулювання військових дій, у зв’язку з чим він на п’ять днів відклав анонсовані раніше удари.