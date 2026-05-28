Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 28 травня, повідомляє Liga.net.

Зазначається, що компанія подала документи на реєстрацію за технологією інтернет-мовлення (OTT, IPTV) лінійного медіа під логотипом Newsmax Ukraine.

Американський канал Newsmax оголосив про створення української редакції 9 лютого. Newsmax позиціонує себе як головну альтернативу консервативному каналу Fox News. Його також називають «улюбленим мегафоном» президента США Дональда Трампа.

За даними аналітичної компанії Nielsen за 2025 рік, Newsmax є четвертим за популярністю кабельним новинним телеканалом та 34 за популярністю кабельним каналом загалом у США.

Поява Newsmax Ukraine є частиною великої стратегії розгортання мережі у Східній Європі. Українська філія підпорядковуватиметься польській, а та — сербській державній компанії Telekom Srbija.

Засновниками ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна»:

є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%);

Людмила Немиря (15%).

Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine.

За словами Немирі, канал працюватиме і на українську, і на американську аудиторію. Ефіри перекладатимуться англійською, також передбачені спільні ефіри, у яких братимуть участь американські та українські політики.

Будівля під канал вже орендована — зараз там тривають ремонтні роботи.

Після реєстрації канал має публічно оголосити про набір 50 співробітників.

У відповідь на запитання членів Нацради Немиря сказала, що канал фінансуватиметься коштами засновників.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна» було зареєстроване наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн грн.

Джерело: Liga.net