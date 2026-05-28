Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине появится телеканал Newsmax Ukraine, фото: «Детектор медиа»
Любимый телеканал Трампа — Нацсовет зарегистрировал Newsmax Ukrainehttps://racurs.ua/n214100-lubimyy-telekanal-trampa-nacsovet-zaregistriroval-newsmax-ukraine.htmlРакурс
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна».
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 28 травня, повідомляє Liga.net.
Зазначається, що компанія подала документи на реєстрацію за технологією інтернет-мовлення (OTT, IPTV) лінійного медіа під логотипом Newsmax Ukraine.
Американський канал Newsmax оголосив про створення української редакції 9 лютого. Newsmax позиціонує себе як головну альтернативу консервативному каналу Fox News. Його також називають «улюбленим мегафоном» президента США Дональда Трампа.
За даними аналітичної компанії Nielsen за 2025 рік, Newsmax є четвертим за популярністю кабельним новинним телеканалом та 34 за популярністю кабельним каналом загалом у США.
Поява Newsmax Ukraine є частиною великої стратегії розгортання мережі у Східній Європі. Українська філія підпорядковуватиметься польській, а та — сербській державній компанії Telekom Srbija.
Засновниками ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна»:
- є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%);
- Людмила Немиря (15%).
Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine.
За словами Немирі, канал працюватиме і на українську, і на американську аудиторію. Ефіри перекладатимуться англійською, також передбачені спільні ефіри, у яких братимуть участь американські та українські політики.
Будівля під канал вже орендована — зараз там тривають ремонтні роботи.
Після реєстрації канал має публічно оголосити про набір 50 співробітників.
У відповідь на запитання членів Нацради Немиря сказала, що канал фінансуватиметься коштами засновників.
Згідно з даними YouControl, ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна» було зареєстроване наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн грн.
Джерело: Liga.net