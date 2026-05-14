Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине.

Президент США Дональд Трамп зустрівся лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Кортеж американського лідера прибув на площу Тяньаньмень, а біля будівлі Великого залу народних зборів на Трампа вже чекав Сі Цзіньпін. Він привітав заокеанського гостя рукостисканням, після чого Трамп тиснув руки і вітав китайську та американську делегації. На початку зустрічі лідер Китаю сказав, що його країна та США мають бути партнерами, а не суперниками. Трамп відповів, що їхні стосунки «будуть кращими, ніж будь-коли». Про це повідомили CNN та Guardian.

Трампа безпосередньо супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, включно з державним секретарем Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гегсетом, торговельним представником Джеймісоном Гріром і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Крім того, присутні й топ-бізнесмени — генеральні директори Nvidia Дженсен Хуанга та Apple Тім Кук.

Рубіо розповів, що делегація Штатів під час візиту буде наполягати на допомозі Китаю у вирішенні війни з Іраном. А Пекін сподівається використати цю зустріч, щоб закласти основу для стабільних торговельних відносин у майбутньому.

Нагадаємо, 13 травня президент США Дональд Трамп прилетів до Пекіну з офіційним дводенним візитом. Американський лідер прибув до Китаю вперше за дев’ять років — востаннє він був у столиці КНР у 2017-му році.

Аналітики припускають, що можливо буде продовжено торговельне перемир’я між Пекіном та Вашингтоном, яке було досягнуто у жовтні 2025 року.

Джерела: CNN, Guardian