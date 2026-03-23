Трамп на п’ять днів відклав анонсовані раніше удари по енергетиці Ірану

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social вчора, 22 березня, заявив, що Сполучені Штати почнуть завдавати ударів по електростанціях Ірану, «починаючи з найбільшої», якщо протягом 48 годин не буде розблоковано Ормузьку протоку.

Сьогодні, 23 березня, Трамп у соцмережі повідомив, що США та Іран провели «дуже гарні і продуктивні переговори» щодо повного і всебічного врегулювання військових дій на Близькому Сході, тож, у зв’язку з цим він доручив відкласти удари по енергетиці Ірану.

Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству війни відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успіху текучих зустрічей та дискусій, — зазначив Трамп.

Заява Трампа вже призвела до значного падіння цін на нафту.