Володимир Зеленський та Рустем Умєров, фото: t.me/umerov_rustem

Українські підрозділи перехоплення розгорнуті у країнах Затоки для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Відбуваються роботи над розширенням зон прикриття.

Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн, — розповів він.

За словами Умєрова, робота в цих країнах зосереджена на двох напрямах:

застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА;

консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

Наші команди провели експертну оцінку захисту об'єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони, — зазначив він.

Також були окремо визначені подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн.