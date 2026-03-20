Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский и Рустем Умеров, фото: t.me/umerov_rustem

Подразделения перехвата дронов развернуты в странах Залива — Умеров

20 мар 2026, 18:40
Українські підрозділи перехоплення розгорнуті у країнах Затоки для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Відбуваються роботи над розширенням зон прикриття.

Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Протягом останнього тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн, — розповів він.

За словами Умєрова, робота в цих країнах зосереджена на двох напрямах:

  • застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА;
  • консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

Наші команди провели експертну оцінку захисту об'єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони, — зазначив він.

Також були окремо визначені подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн.

Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності. Ми прагнемо до подальшого зміцнення безпекового партнерства з нашими союзниками, — додав Умєров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров