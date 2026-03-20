Українські інструктори були шоковані тим, як військові США збивають іранські «Шахеди».

Інструктори ЗСУ, яких відправили на Близький Схід, були шоковані тим, як американські військові збивають іранські дрони типу «Шахед».

Один з українських офіцерів розповів, що був вражений тим, що держави Перської затоки запустили по одній ворожій цілі аж 8 ракет-перехоплювачів Patriot, кожна з яких коштує понад 3 млн дол. При цьому американські військові та їхні союзники не звернули уваги на складні розрахунки, які Україна зробила для покращення показників перехоплення ворожих цілей. Про це повідомило видання The Times.

Я не розумію, що вони робили, на що вони дивилися протягом чотирьох років, поки ми воюємо, — розповів він.

Інший український експерт зазначив, що іноді американці запускали ракету SM-6 з корабля, яка коштує майже 6 млн дол., щоб збити «Шахед» вартістю 70 тис. дол.

Також представники ЗСУ звернули увагу на те, шо союзники належно не маскують свої системи ППО. Внаслідок цього три «Шахеди» змогли вразити радар раннього виявлення AN/FPS-132 вартістю близько мільярда доларів, а також щонайменше один радар висотних систем протиповітряної оборони Terminal, ціна якого сягає приблизно 300 млн дол. Ці об'єкти було добре видно з супутника.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз на Близькому Сході перебуває 201 український експерт із безпілотників. Ці фахівці працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Ще 34 експерти готові до відправки в арабські країни.

Джерело: The Times