США завдали серію ударів по Ірану після збиття Apache над Ормузькою протокою

Гвинтокрил Apache, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n214331-ssha-zavdaly-seriu-udariv-po-iranu-pislya-zbyttya-apache-nad-ormuzkou-protokou.html

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США заявили про завершення хвилі ударів у відповідь на збиття Іраном американського вертольота Apache та серії нападів на американські війська та комерційне судноплавство в регіоні.

«Радіо Свобода» з посиланням на слова анонімного американського високопосадовця, повідомляє, що були уражені майже 20 військових об'єктів.

Вчора, 9 червня, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social повідомив, що отримав від військових інформацію про те, що «іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache», і що «Сполучені Штати, безумовно, повинні відповісти на цю атаку».

Трамп тоді додав, що два пілоти на борту не постраждали. Згодом речник Центрального командування США капітан Тімоті Гокінс заявив, що пілотів вертольота виявив та вряутвав із води безпілотний катер. Гокінс зазначив, що 59-та оперативна група 5-го флоту є першою у ВМС США, яка використовує штучний інтелект і безпілотні системи в оперативній діяльності

Пізно ввечері 9 червня за часом США Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомило, що американські винищувачі завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, наземних станціях управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки.

Американське військове командування називає це «пропорційною відповіддю» Тегерану на виконання наказу президента Дональда Трампа.

Удари викликали відповідь Ірану з використанням кількох ракет і безпілотників, але високопосадовець США заявив, що «майже всі» снаряди були перехоплені. Вашингтон не отримував повідомлень про жертви з боку США чи пошкодження американських об'єктів, хоча оцінка іранських ударів ще триває.

Водночас іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що 10 червня здійснив ракетні та безпілотні атаки на американську військову базу в Йорданії та інші пов’язані з СШАцілі по всій Перській затоці у відповідь на американські удари США по іранських військових об'єктах поблизу Ормузької протоки. Іранські ЗМІ повідомили, що атаки були спрямовані на американську базу Аль-Азрак в Йорданії, а також на об'єкти в Кувейті та Бахрейні.

Джерело: «Радіо Свобода»