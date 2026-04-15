Великобритания объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины.

Велика Британія оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України.

Цей пакет є частиною ширшої військової допомоги від британців обсягом 3 млрд фунтів стерлінгів на 2026 рік. У рамках цього пакету Силам оборони України цьогоріч передадуть щонайменше 120 тис. безпілотників. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на тлі проведення 34-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє прес-служба британського уряду.

Українським військовим передадуть тисячі далекобійних ударних дронів, розвідувальні та логістичні безпілотники, а також морські системи. Ці безпілотні системи вже застосувалися у війні з Російською Федерацією.

Поставки дронів розпочались уже цього місяця.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що норвезький уряд в 2026 році надасть Україні 9 млрд дол. фінансової підтримки в межах програми Nansen Program. Гроші витратять на військову і цивільну підтримку України.