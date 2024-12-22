На ТОТ продовжуються затримки з виплатами зарплат, фото: Anekdot.ru

https://racurs.ua/ua/n202419-okupanty-vje-try-misyaci-ne-vyplachuut-zarplatu-robitnykam-berdyanskogo-portu-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни вже три місяці не виплачують зарплату робітникам Бердянського порту.

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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що сам порт, як і сусідній маріупольський, фактично стоїть. Час від часу порти вивозять награбоване зерно, але сумарний вантажообіг складає за рік сотні тисяч тонн, що є мізером порівняно з мільйонами, котрі були до 2022 року.

Поки російська пропаганда розповідає про «покращення» з приходом загарбників, реальність дещо інша. В регіоні продовжується гуманітарна криза, яка робить мешканців все більш залежними від політики кремля, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що такі цифри говорять про справжню економічну ситуацію на ТОТ.

Росіяни нищать все до чого торкаються, експортуючи на весь світ лише брехню, — додають у ЦНС і закликають повідомляти про злочини окупантів до відповідного анонімного чат-бота.

Невиплати зарплат фіксуються і на тимчасово окупованій Луганщині. Прес-служба Луганської ОВА повідомляє, що росія винна 471 млн рублів працівникам підприємств «Антрацит», «Східвугілля», «Центровугілля» та «Східгеологія», а також податківцям. Заборгованість із заробітної плати виникла із червня 2015 року.

Всі суб'єкти господарювання так би мовити, перебувають у «державній» власності так званої «лнр», однак не сплачувати по рахунках — у них у крові. Після 9,5 років очікування коштів і неможливості оформити пенсію вирішили звернутися до росіян за наданням субсидії, — наголошують в ОВА.

Також багатомільйонні борги залишаються і перед гірниками інших підприємств окупованої Луганщини.