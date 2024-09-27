Жителів ТОТ змушують відмовлятися від заборгованостей по зарплаті, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n199708-komunalnykiv-na-tot-zaporijjya-zmushuut-vidmovlyatysya-vid-zaborgovanostey-po-zarplati-cns.html

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На підприємствах тимчасово окупованих територій Запорізької області збирають заяви про відмову від заборгованості по заробітній платні.

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Відповідні вказівки від російської окупаційної влади отримали керівники цих установ. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про місто Бердянськ та, зокрема, про комунальні підприємства «Горліфт» та «Бердянськвода», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на ТОТ люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств.

Зрештою, у КП на тимчасово окупованих територіях України й без цього критичний брак кадрів. До прикладу колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв, яких масово мобілізували до лав армії рф, — розповіли у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про посіпак кремля до відповідного анонімного чат-бота, щоб допомогти звільнити українську землю від російських терористів.