Педагогам на ТОТ, попри дефіцит фахівців, затримують зарплати — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n197106-pedagogam-na-tot-popry-deficyt-fahivciv-zatrymuut-zarplaty-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України зростає проблема із виплатою зарплат бюджетникам.
Перелік тих, кому не платять гроші окупанти тепер, поповнився ще й педагогами. У їхньому випадку заборгованість по виплатах інколи сягає кількох місяців. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У ЦНС наголошують — зважаючи на критичний брак вчителів на окупованих територіях, можна зробити висновки, що з бюджетом для виплат освітянам стан у ворога критичний.
Адже тільки обіцянками високих зарплат місцеві колаборанти в змозі наймати працівників для освітньої сфери тимчасово окупованої України. Здебільшого завозять вчителів з рф, зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей, — зазначають у ЦНС.
За даними ЦНС, окрім педагогів, проблема із виплатами також є у працівників екстреної служби.