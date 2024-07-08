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Ракурс
Росіяни планують залучити жителів тот до «казачества», фото: Pikabu

Рашисти планують зробити «казаками» усіх чоловіків ТОТ Херсонщини — ЦНС

8 лип 2024, 17:29
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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини затвердили план розвитку «казачества», який передбачає він залучення усіх мешканців регіону чоловічої статі у так звані «казачі» кооперативи.


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Про це сьогодні, 8 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що головна мета такого пожвавлення у розростанні цього псевдо козацького угрупування — поповнити мобілізаційний ресурс окупантів:

  • у кремлі зареєстрований законопроект, який передбачає включення всіх «казаків» до мобілізаційного людського резерву армії рф;
  • раніше для потрапляння в такий резерв кожен громадянин повинен був в індивідуальному порядку укласти договір з міноборони рф. Тепер це буде загальний договір.

У ЦНС закликають жителів ТОТ не вступати у такі «організації» і повідомляти про діяльність колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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