Наслідки російської ракетної атаки по «Охматдиту», фото: СБУ

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З Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка сьогодні, 8 липня, постраждала внаслідок російського ракетного удару, евакуюють пацієнтів кількох відділень.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ключове завдання — евакуація корпусу, який також постраждав, де були онкологія, травматологія, хірургія, онкогематологія, — зазначив він. — Ми поетапно вивозимо дітей в інші лікарні, оскільки в Охматдиті немає ні світла, ні кисню, ні водопостачання. Наше завдання — мінімізувати потенційні негативні наслідки для тих, хто перебував на лікуванні.

Загалом внаслідок ракетної атаки постраждали п’ять корпусів «Охматдиту». Наразі відомо про 20 постраждалих, дані постійно оновлюються. Постраждали багато лікарів, котрі, однак, продовжують працювати і надавати допомогу іншим.

Окрім цього, пошкоджено корпус Центру дитячої кардіохірургії, який розташований на території Охматдиту. Там у момент удару проходили три операції на серці, і внаслідок вибуху було пошкоджено вікна, сталося забруднення грудної порожнини пацієнтів. Зараз дітей намагаються врятувати в інших лікарнях.

Джерело: «Укрінформ»