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Україна скликає засідання Радбезу ООН, фото: «Укрінформ»
Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n197097-ukrayina-sklykaie-nadzvychayne-zasidannya-rady-bezpeky-oon-zelenskyy.htmlРакурс
Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після здійсненої сьогодні, 8 липня, масованої російської ракетної атаки.
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Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Варшаві.
Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що на всі мірні ініціативи рф відповідає ударами по будинках та лікарнях.
Саме тому ми можемо лише примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити, — вважає Зеленський.
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