Україна скликає засідання Радбезу ООН, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n197097-ukrayina-sklykaie-nadzvychayne-zasidannya-rady-bezpeky-oon-zelenskyy.html

Ракурс

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після здійсненої сьогодні, 8 липня, масованої російської ракетної атаки.

.

Про це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском заявив президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Варшаві.

Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з російськими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що на всі мірні ініціативи рф відповідає ударами по будинках та лікарнях.