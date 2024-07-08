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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по «Охматдиту», фото: СБУ

СБУ встановила ракету, якою рашисти вдарили по «Охматдиту» (ФОТО)

8 лип 2024, 15:51
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Російські загарбники сьогодні, 8 липня, завдали удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».


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За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для цього удару окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази, зокрема:

  • уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером;
  • частину руля цієї ж ракети.

Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю, — наголосив очільник СБУ Василь Малюк. — Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя.

Зазначається, що станом на 15.00 відомо про 16 потерпілих, серед них троє дітей. Загинули двоє працівників лікарні.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Наслідки російського ракетного удару по «Охматдиту», фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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