Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уламки впали на медцентр у Києві. Фото: ДСНС

Повторний обстріл Києва — уламки впали на медцентр, є загиблі й поранені

8 лип 2024, 15:21
999

У Дніпровському районі Києва уламки пошкодили медзаклад.


.

Це сталося під час повторного обстрілу столиці. Попередньо падіння уламків призвело до часткового руйнування будівлі медичного центру. Відомо про сімох загиблих та трьох травмованих. На місці працюють рятувальники. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ймовірно, це сталося після масованої атаки на Київ, коли була коротка повітряна тривога з 12.58 по 13.22. У цей проміжок часу пролунав один потужний вибух. Видання «Бабель» інформує, що пошкоджено приватний пологовий будинок «Ісіда».

Уламки впали на медцентр у Києві. Фото: ДСНС

А в Шевченківському районі Києва продовжують шукати людей, які перебувають під завалами повністю зруйнованого під’їзду будинку.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок обстрілу лікарні «Охматдит» наразі 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували. Загинули двоє дорослих.

Кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. З них 44 осіб госпіталізували до медзакладів міста. Іншим пораненим надали допомогу на місці.

Руйнування у Шевченківському районі. Фото: «Громадське»

Руйнування у Шевченківському районі. Фото: «Громадське»

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованого ракетного удару по Києву загинули 10 осіб. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. Також через обстріл у Шевченківському районі Києва зруйновано приблизно 17 квартир. Під завалами є люди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів