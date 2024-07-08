Обломки упали на медцентр в Киеве. Фото: ГСЧС

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У Дніпровському районі Києва уламки пошкодили медзаклад.

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Це сталося під час повторного обстрілу столиці. Попередньо падіння уламків призвело до часткового руйнування будівлі медичного центру. Відомо про сімох загиблих та трьох травмованих. На місці працюють рятувальники. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ймовірно, це сталося після масованої атаки на Київ, коли була коротка повітряна тривога з 12.58 по 13.22. У цей проміжок часу пролунав один потужний вибух. Видання «Бабель» інформує, що пошкоджено приватний пологовий будинок «Ісіда».

А в Шевченківському районі Києва продовжують шукати людей, які перебувають під завалами повністю зруйнованого під’їзду будинку.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок обстрілу лікарні «Охматдит» наразі 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували. Загинули двоє дорослих.

В Офісі генпрокурора заявили, що станом на 14.00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. З них 44 осіб госпіталізували до медзакладів міста. Іншим пораненим надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованого ракетного удару по Києву загинули 10 осіб. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. Також через обстріл у Шевченківському районі Києва зруйновано приблизно 17 квартир. Під завалами є люди.