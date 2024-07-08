рф заявила про спробу України викрасти її бомбардувальник Ту-22. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197094-rf-zayavyla-pro-sprobu-ukrayiny-vykrasty-yiyi-bombarduvalnyk-tu-22.html

Ракурс

росія звинуватила Україну в «організації викрадення» російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

.

У понеділок, 8 липня, відповідну заяву зробила російська Федеральна служба безпеки. Також спецслужби країни-агресора розкрили «причетність спецслужб країн НАТО» до начебто цієї спецоперації. Про це повідомило видання DW з посиланням на заяву ФСБ.

Росіяни зазначили, що українська розвідка начебто мала намір завербувати російського військового льотчика за гроші та надання громадянства Італії. За цю винагороду пілот мав би перелетіти до України та здійснити посадку.

Ворожа спецслужба наголосила, що отримані дані допомогли окупантам «завдати вогневого ураження» по аеродрому Збройних сил України «Озерне».

Україна на російський вкид поки не реагувала.

Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни атакували Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. Були пуски з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з та систем «Іскандер-М». ППО знищила три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Джерело: DW