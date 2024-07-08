Три трансформаторні підстанції зруйновані у Києві. Фото: ДТЕК

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Ракурс

Російська ракетна атака 8 липня призвела до руйнувань енергетичних об'єктів.

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Зокрема, в Києві через ракетну атаку було пошкоджено електромережі та повністю зруйновано або пошкоджено 3 трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці. Без світла зараз перебувають 884 родини. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДТЕК «Київські електромережі».

Енергетики запевняють, що відновлення електропостачання розпочнеться після того, як це дозволить зробити безпекова ситуація. Зазначається, що більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами живлення найближчим часом.

До кінця дня відновимо нормальну роботу електромереж і повернемо світло всім клієнтам. Бережіть себе, — запевнили в ДТЕК.

Крім того, оперативне командування «Північ» повідомило в Facebook, що російський ракетний удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури у селі Стецьківка Сумської області.

Нагадаємо, 8 липня Київ перебував під масованою ракетною атакою крилатих ракет декількох видів та аеробалістичних ракет «Кинджал». У столиці багато руйнувань. Зокрема, дуже пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».