Різко зросла кількість постраждалих у Києві та Кривому Розі

Вибухи в Києві. Фото: Андрій Цаплієнко у Telegram

https://racurs.ua/ua/n197092-rizko-zrosla-kilkist-postrajdalyh-u-kyievi-ta-kryvomu-rozi.html

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Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського ранкового обстрілу України.

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Жертвами ракетного удару по Києву вже стали 10 осіб. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва зруйновано приблизно 17 квартир. Рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів — їх голоси чують.

Він додав, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній зі столичних лікарень.

У Кривому Розі кількість поранених зросла до 41 людини, з них девʼять — у тяжкому стані. Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що на місці удару вже загасили пожежу, триває розбір завалів. Офіс генпрокурора заявив про 42 постраждалих.

У Дніпрі також є загиблий та поранені внаслідок російського ракетного удару по Києву. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у Telegram, що один чоловік загинув, а шестеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, через російський обстріл Києва Офіс генпрокурора заявив про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.