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Ракурс
Троє осіб загинули у Покровську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

Троє осіб загинули у Покровську внаслідок ракетного удару (ФОТО)

8 лип 2024, 13:18
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Російська ракетна атака вранці 8 липня призвела до загибелі людей і на Донеччині.


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Так, у Покровську внаслідок ударів ракет загинули щонайменше троє осіб. Ворог влучив у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Також рашисти обстрілювали й інші громади області. Інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

Троє осіб загинули у Покровську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

Троє осіб загинули у Покровську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

Троє осіб загинули у Покровську внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, внаслідок ранкової російської масованої ракетної атаки по Україні загинуло близько 20 осіб, а близько 50 — дістали поранення. У Києві загальна кількість загиблих становить восьмеро осіб, ще 15 травмовано. У Кривому Розі загинули від російських ракет 10 осіб, ще 31 особа постраждала.

Джерело: Ракурс


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