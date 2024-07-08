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Три человека погибли в Покровске в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин
Три человека погибли в Покровске в результате ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n197091-tri-cheloveka-pogibli-v-pokrovske-v-rezultate-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
Російська ракетна атака вранці 8 липня призвела до загибелі людей і на Донеччині.
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Так, у Покровську внаслідок ударів ракет загинули щонайменше троє осіб. Ворог влучив у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
Також рашисти обстрілювали й інші громади області. Інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
Нагадаємо, внаслідок ранкової російської масованої ракетної атаки по Україні загинуло близько 20 осіб, а близько 50 — дістали поранення. У Києві загальна кількість загиблих становить восьмеро осіб, ще 15 травмовано. У Кривому Розі загинули від російських ракет 10 осіб, ще 31 особа постраждала.
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