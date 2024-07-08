Следствия ударов по Киеву. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197090-20-pogibshih-i-50-ranenyh-v-rezultate-utrenney-massirovannoy-ataki-po-ukraine-mvd.html

Ракурс

Російська ракетна атака 8 липня призвела до загибелі десятків людей.

.

Загалом внаслідок ранкової атаки рф по Україні загинуло близько 20 осіб, а близько 50 — дістали поранення. Попередньо, у Києві загальна кількість загиблих становить восьмеро осіб, ще 25 травмовано. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ДСНС повідомили у Telegram.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами лікарні у Києві перебувають люди. Точна кількість поранених і загиблих зараз невідома.

Пацієнтів «Охматдиту» евакуюють в комунальні лікарні міста. На місці продовжують розбирати завали і шукати постраждалих.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди, один з яких повністю зруйнований. Зараз відбувається евакуація мешканців.

В Офісі генпрокурора поінформували, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Києву 8 липня була пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит». Попередньо відомо про пошкодження токсикологічне відділення. Серед поранених є діти.