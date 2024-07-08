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10 погибших и 31 раненый в Кривом Роге. Фото:
Ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни 10 человек, 31 человек пострадалhttps://racurs.ua/n197089-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-unes-jizni-10-chelovek-31-chelovek-postradal.htmlРакурс
Кривий Ріг теж перебував під ракетним ударом у понеділок, 8 липня.
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Росіяни здійснили масовану ракетну атаку на місто. Зафіксовано декілька влучань. Були прильоти по адміністративній будівлі промислового підприємства. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.
Попередньо відомо, що 10 людей загинули. З пораненнями госпіталізували 31 особу. З них 10 постраждалих перебувають у важкому стані.
Зараз триває ліквідація наслідків. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вранці випустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Вибухи гриміли у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську та Краматорську. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. В столиці загинули п’ятеро осіб, ще 11 дістали поранення.
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