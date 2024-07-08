Российские ракеты повредили детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Фото: Владимир Зеленский

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Російський ракетний обстріл вранці 8 липня призвів до пошкодження дитячої лікарні.

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Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня «Охматдит». Попередньо відомо про пошкодження токсикологічне відділення. Серед поранених є діти. Про це повідомило «Суспільне».

Про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу також повідомив мер Києва Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський. А керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що «росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні».

Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram, що в столиці кількість загиблих зросла до п’яти осіб. Віталій Кличко поінформував по 11 постраждалих.

Зеленський відзначив, що окупанти сьогодні вранці випустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Вибухи гриміли у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську та Краматорську. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 8 липня Київ перебував під масованою ракетною атакою крилатих ракет декількох видів та аеробалістичних ракет «Кинджал». Дуже гучно було в столиці та Київській області — працювала протиповітряна оборона.