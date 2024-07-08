10 загиблих та 31 поранений у Кривому Розі. Фото:

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Кривий Ріг теж перебував під ракетним ударом у понеділок, 8 липня.

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Росіяни здійснили масовану ракетну атаку на місто. Зафіксовано декілька влучань. Були прильоти по адміністративній будівлі промислового підприємства. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що 10 людей загинули. З пораненнями госпіталізували 31 особу. З них 10 постраждалих перебувають у важкому стані.

Зараз триває ліквідація наслідків. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вранці випустили по Україні понад 40 ракет різних типів. Вибухи гриміли у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську та Краматорську. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. В столиці загинули п’ятеро осіб, ще 11 дістали поранення.