На временно оккупированных территориях растет задолженность по выплатам зарплат, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n197106-pedagogam-na-vot-nesmotrya-na-deficit-specialistov-zaderjivaut-zarplaty-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України зростає проблема із виплатою зарплат бюджетникам.

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Перелік тих, кому не платять гроші окупанти тепер, поповнився ще й педагогами. У їхньому випадку заборгованість по виплатах інколи сягає кількох місяців. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС наголошують — зважаючи на критичний брак вчителів на окупованих територіях, можна зробити висновки, що з бюджетом для виплат освітянам стан у ворога критичний.

Адже тільки обіцянками високих зарплат місцеві колаборанти в змозі наймати працівників для освітньої сфери тимчасово окупованої України. Здебільшого завозять вчителів з рф, зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей, — зазначають у ЦНС.

За даними ЦНС, окрім педагогів, проблема із виплатами також є у працівників екстреної служби.