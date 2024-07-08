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Ракурс
Последствия российского ракетного удара 8 июля, фото: НДСЛ «Охматдет»

«Охматдет» опубликовал видео первых минут после российской ракетной атаки

8 июл 2024, 20:55
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Дитяча лікарня «Охматдит», котра сьогодні, 8 липня, зазнала російського ракетного удару, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала фото та відеозаписи, котрі показують перші хвилини після атаки.


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Сьогодні Росія вкотре продемонструвала свою жорстокість: ракетний обстріл дитячої лікарні «Охматдит». Пошкоджено будівлі та обладнання. Є поранені та загиблі, — наголошують в «Охматдиті».

Источник: Ракурс


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