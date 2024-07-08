«Охматдет» опубликовал видео первых минут после российской ракетной атаки

Последствия российского ракетного удара 8 июля, фото: НДСЛ «Охматдет»

https://racurs.ua/n197105-ohmatdet-opublikoval-video-pervyh-minut-posle-rossiyskoy-raketnoy-ataki.html

Ракурс

Дитяча лікарня «Охматдит», котра сьогодні, 8 липня, зазнала російського ракетного удару, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала фото та відеозаписи, котрі показують перші хвилини після атаки.

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