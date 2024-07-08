«Охматдет» опубликовал видео первых минут после российской ракетной атаки

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Последствия российского ракетного удара 8 июля, фото: НДСЛ «Охматдет»
«Охматдет» опубликовал видео первых минут после российской ракетной атакиhttps://racurs.ua/n197105-ohmatdet-opublikoval-video-pervyh-minut-posle-rossiyskoy-raketnoy-ataki.htmlРакурс
Дитяча лікарня «Охматдит», котра сьогодні, 8 липня, зазнала російського ракетного удару, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала фото та відеозаписи, котрі показують перші хвилини після атаки.
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Сьогодні Росія вкотре продемонструвала свою жорстокість: ракетний обстріл дитячої лікарні «Охматдит». Пошкоджено будівлі та обладнання. Є поранені та загиблі, — наголошують в «Охматдиті».
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