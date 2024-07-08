«Охматдит» опублікував відео перших хвилин після російської ракетної атаки

Наслідки російського ракетного удару 8 липня, фото: НДСЛ «Охматдит»

https://racurs.ua/ua/n197105-ohmatdyt-opublikuvav-video-pershyh-hvylyn-pislya-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.html

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Дитяча лікарня «Охматдит», котра сьогодні, 8 липня, зазнала російського ракетного удару, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала фото та відеозаписи, котрі показують перші хвилини після атаки.

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