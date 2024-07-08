Знищений російський безпілотник, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n197104-dva-voroji-lancety-znyschyly-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Два російські безпілотники типу «Ланцет» знищили українські прикордонники.

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Відповідні фото сьогодні, 8 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що перший ударний безпілотник окупантів збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині — це врятувало щонайменше одне життя та вберегло військову техніку.