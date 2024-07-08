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Наслідки російської ракетної атаки 8 липня, фото: ДСНС

33 людини загинули внаслідок масованої ракетної атаки 8 липня — ДСНС (ФОТО)

8 лип 2024, 19:46
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В Україні внаслідок російського масованого ракетного удару, здійсненого сьогодні, 8 липня, загинули загалом 33 людини. З них 22 — у Києві, 11 — у Дніпропетровській області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранено загалом 140 осіб:

  • 74 — у столиці;
  • двох — у Київській області;
  • 64 — у Дніпропетровській області.

Врятовано 19 осіб:

  • 11 — у Києві;
  • вісім — у Дніпропетровській області.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.

Наслідки російської ракетної атаки 8 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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