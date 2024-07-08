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Наслідки російської ракетної атаки 8 липня, фото: ДСНС
33 людини загинули внаслідок масованої ракетної атаки 8 липня — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197103-33-ludyny-zagynuly-vnaslidok-masovanoyi-raketnoyi-ataky-8-lypnya-dsns-foto.htmlРакурс
В Україні внаслідок російського масованого ракетного удару, здійсненого сьогодні, 8 липня, загинули загалом 33 людини. З них 22 — у Києві, 11 — у Дніпропетровській області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Поранено загалом 140 осіб:
- 74 — у столиці;
- двох — у Київській області;
- 64 — у Дніпропетровській області.
Врятовано 19 осіб:
- 11 — у Києві;
- вісім — у Дніпропетровській області.
Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.
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