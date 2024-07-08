Наслідки російської ракетної атаки 8 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197103-33-ludyny-zagynuly-vnaslidok-masovanoyi-raketnoyi-ataky-8-lypnya-dsns-foto.html

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В Україні внаслідок російського масованого ракетного удару, здійсненого сьогодні, 8 липня, загинули загалом 33 людини. З них 22 — у Києві, 11 — у Дніпропетровській області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Поранено загалом 140 осіб:

74 — у столиці;

двох — у Київській області;

64 — у Дніпропетровській області.

Врятовано 19 осіб:

11 — у Києві;

вісім — у Дніпропетровській області.