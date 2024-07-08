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Ракурс
Знищений російський дрон , фото: «Мілітарний»

П’ять російських розвіддронів знищили на півдні України (ІНФОГРАФІКА)

8 лип 2024, 19:22
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Протиповітряною обороною півдня України сьогодні, 8 липня, знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.


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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Знищено такі російські дрони:

  • три ZALA;
  • один Supercam;
  • один «Орлан-10».

Джерело: Ракурс


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