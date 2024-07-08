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Знищений російський дрон , фото: «Мілітарний»
П’ять російських розвіддронів знищили на півдні України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197102-p-yat-rosiyskyh-rozviddroniv-znyschyly-na-pivdni-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Протиповітряною обороною півдня України сьогодні, 8 липня, знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
Знищено такі російські дрони:
- три ZALA;
- один Supercam;
- один «Орлан-10».