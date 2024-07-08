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Уничтоженный русский дрон, фото: «Милитарный»
Пять российских разведдронов уничтожили на юге Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197102-pyat-rossiyskih-razveddronov-unichtojili-na-uge-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Протиповітряною обороною півдня України сьогодні, 8 липня, знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
Знищено такі російські дрони:
- три ZALA;
- один Supercam;
- один «Орлан-10».
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