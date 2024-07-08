В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Волынь 24»

https://racurs.ua/n197101-izmereniya-fakticheskogo-potrebleniya-elektroenergii-v-iule-ne-budut-proizvodit-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні у період з 9 по 24 липня не проводитимуть анонсовані раніше виміри фактичного споживання електроенергії.

.

Про це сьогодні, 8 липня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Такими чином, завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом:

з 05.00 до 14.00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень;

з 16.00 до 22.00 — чотири черги графіків відключень;

в інші години — три черги.

Раніше планувалося, що з 9 по 24 липня за певним графіком будуть скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожній області задля більш чіткого прогнозування режиму роботи енергосистеми країни.

Причина скасування — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку, — зазначають в «Укренерго». — У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Тож режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше — коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.