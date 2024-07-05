Во всех областях Украины изменят графики отключений

https://racurs.ua/n197003-vo-vseh-oblastyah-ukrainy-izmenyat-grafiki-otklucheniy.html

Ракурс

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

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В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, повідомили в Укренерго.

У відомстві пояснили, що це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій.

Для чого це потрібно?

Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр «Укренерго» зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Енергетики зможуть визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності.

Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств.

Аналіз цих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.

Як це відбуватиметься?

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені. Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів.

Разом з тим зазначаємо, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.