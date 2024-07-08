22 человека погибли в Киеве из-за ракетной атаки, объявлен День траура

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской ракетной атаки по Киеву, фото: ГСЧС
22 человека погибли в Киеве из-за ракетной атаки, объявлен День траураhttps://racurs.ua/n197100-22-cheloveka-pogibli-v-kieve-iz-za-raketnoy-ataki-obyavlen-den-traura.htmlРакурс
У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.
.
Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив Кличко. — 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...