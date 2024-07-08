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Последствия российской ракетной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

22 человека погибли в Киеве из-за ракетной атаки, объявлен День траура

8 июл 2024, 18:12
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У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.


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Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив Кличко. — 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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