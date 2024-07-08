22 человека погибли в Киеве из-за ракетной атаки, объявлен День траура

Последствия российской ракетной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197100-22-cheloveka-pogibli-v-kieve-iz-za-raketnoy-ataki-obyavlen-den-traura.html

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У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.

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Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.