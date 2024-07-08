22 людини загинули в Києві через ракетну атаку, оголошено День жалоби

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Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: ДСНС
22 людини загинули в Києві через ракетну атаку, оголошено День жалобиhttps://racurs.ua/ua/n197100-22-ludyny-zagynuly-v-kyievi-cherez-raketnu-ataku-ogolosheno-den-jaloby.htmlРакурс
У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.
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Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив Кличко. — 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.
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