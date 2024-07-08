Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: ДСНС

22 людини загинули в Києві через ракетну атаку, оголошено День жалоби

8 лип 2024, 18:12
999

У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.


.

Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, — зазначив Кличко. — 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів