22 людини загинули в Києві через ракетну атаку, оголошено День жалоби

Наслідки російської ракетної атаки по Києву, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197100-22-ludyny-zagynuly-v-kyievi-cherez-raketnu-ataku-ogolosheno-den-jaloby.html

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У Києві жертвами російської ракетної атаки сьогодні, 8 липня, стали 22 людини.

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Ще 72 людини постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

9 липня у місті оголошено Днем жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.