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Последствия российской ракетной атаки 8 июля, фото: ГСЧС
33 человека погибли в результате массированной ракетной атаки 8 июля — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n197103-33-cheloveka-pogibli-v-rezultate-massirovannoy-raketnoy-ataki-8-iulya-gschs-foto.htmlРакурс
В Україні внаслідок російського масованого ракетного удару, здійсненого сьогодні, 8 липня, загинули загалом 33 людини. З них 22 — у Києві, 11 — у Дніпропетровській області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Поранено загалом 140 осіб:
- 74 — у столиці;
- двох — у Київській області;
- 64 — у Дніпропетровській області.
Врятовано 19 осіб:
- 11 — у Києві;
- вісім — у Дніпропетровській області.
Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки, — зазначили у відомстві.
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