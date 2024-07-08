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Уничтоженный российский беспилотник, фото: ГПСУ
Два вражеских «Ланцета» уничтожили на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n197104-dva-vrajeskih-lanceta-unichtojili-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Два російські безпілотники типу «Ланцет» знищили українські прикордонники.
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Відповідні фото сьогодні, 8 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що перший ударний безпілотник окупантів збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині — це врятувало щонайменше одне життя та вберегло військову техніку.
Другу ціль знешкодили воїни бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. БпЛА намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників. Швидка реакція та влучний вогонь прикордонників не дозволили досягти цього, — зазначають у ДПСУ.
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