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Ракурс
Уничтоженный российский беспилотник, фото: ГПСУ

Два вражеских «Ланцета» уничтожили на Харьковщине (ФОТО)

8 июл 2024, 20:29
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Два російські безпілотники типу «Ланцет» знищили українські прикордонники.


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Відповідні фото сьогодні, 8 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що перший ударний безпілотник окупантів збили бійці «Сталевого кордону» на Харківщині — це врятувало щонайменше одне життя та вберегло військову техніку.

Другу ціль знешкодили воїни бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку. БпЛА намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників. Швидка реакція та влучний вогонь прикордонників не дозволили досягти цього, — зазначають у ДПСУ.

Знищений російський безпілотник, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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