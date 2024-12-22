Оккупанты уже три месяца не выплачивают зарплату рабочим Бердянского порта — ЦНСhttps://racurs.ua/n202419-okkupanty-uje-tri-mesyaca-ne-vyplachivaut-zarplatu-rabochim-berdyanskogo-porta-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України росіяни вже три місяці не виплачують зарплату робітникам Бердянського порту.
Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що сам порт, як і сусідній маріупольський, фактично стоїть. Час від часу порти вивозять награбоване зерно, але сумарний вантажообіг складає за рік сотні тисяч тонн, що є мізером порівняно з мільйонами, котрі були до 2022 року.
Поки російська пропаганда розповідає про «покращення» з приходом загарбників, реальність дещо інша. В регіоні продовжується гуманітарна криза, яка робить мешканців все більш залежними від політики кремля, — наголошують у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що такі цифри говорять про справжню економічну ситуацію на ТОТ.
Росіяни нищать все до чого торкаються, експортуючи на весь світ лише брехню, — додають у ЦНС і закликають повідомляти про злочини окупантів до відповідного анонімного чат-бота.
Невиплати зарплат фіксуються і на тимчасово окупованій Луганщині. Прес-служба Луганської ОВА повідомляє, що росія винна 471 млн рублів працівникам підприємств «Антрацит», «Східвугілля», «Центровугілля» та «Східгеологія», а також податківцям. Заборгованість із заробітної плати виникла із червня 2015 року.
Всі суб'єкти господарювання так би мовити, перебувають у «державній» власності так званої «лнр», однак не сплачувати по рахунках — у них у крові. Після 9,5 років очікування коштів і неможливості оформити пенсію вирішили звернутися до росіян за наданням субсидії, — наголошують в ОВА.
Також багатомільйонні борги залишаються і перед гірниками інших підприємств окупованої Луганщини.