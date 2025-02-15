Бюджетникам «лнр» виплатили лише 2% заборгованості за 2015−15 роки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n204070-budjetnykam-lnr-vyplatyly-lyshe-2-zaborgovanosti-za-2015-15-roky-ova.htmlРакурс
На Луганщині окупанти, попри чотири обіцянки, три з яких пролунали за два останні місяці, не поспішають виплачувати борги із зарплати за 2014−2015 роки представникам бюджетної сфери так званої «лнр».
Досі виплачено лише трохи більше 2% заборгованості. Про це сьогодні, 15 лютого повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Обсяг погашення заборгованості залишається на критично низькому рівні. Це відзначили навіть в прокуратурі рф. Гроші, ніби, виділялися неодноразово, втім, за весь час люди отримали лише 2,19% від загальної суми, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що на кошти очікують вчителі, лікарі, гірники та працівники легкої промисловості.
Понад 60 тисяч осіб все ще сподіваються на мільярди рублів, що вкотре зникли, — додали в ОВА.