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Ракурс
Окупанти не поспішають виплачувати борги перед бюджетниками, фото: LastPrint.ru

Бюджетникам «лнр» виплатили лише 2% заборгованості за 2015−15 роки — ОВА

15 лют 2025, 10:58
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На Луганщині окупанти, попри чотири обіцянки, три з яких пролунали за два останні місяці, не поспішають виплачувати борги із зарплати за 2014−2015 роки представникам бюджетної сфери так званої «лнр».

Досі виплачено лише трохи більше 2% заборгованості. Про це сьогодні, 15 лютого повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Обсяг погашення заборгованості залишається на критично низькому рівні. Це відзначили навіть в прокуратурі рф. Гроші, ніби, виділялися неодноразово, втім, за весь час люди отримали лише 2,19% від загальної суми, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що на кошти очікують вчителі, лікарі, гірники та працівники легкої промисловості.

Понад 60 тисяч осіб все ще сподіваються на мільярди рублів, що вкотре зникли, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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